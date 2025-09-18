Mısır İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 13 Eylül'de Mısır Müzesi'nin restorasyon atölyesindeki güvenlikli bir demir kasada muhafaza edilen altın bileziğin kaybolduğu anlaşıldı. Yapılan incelemeler sonucu, olayın sorumlusunun müzede görevli bir restorasyon teknikeri olduğu ortaya çıktı.

ÇALINTI ESER 3 BİN DOLARA SATILDI

Soruşturma sonucunda, teknikerin 9 Eylül’de bileziği çaldığı, ardından Kahire’de bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiği belirlendi. Zincirleme el değiştiren bilezik:

Önce 180 bin cüneyhe (yaklaşık 3.750 dolar) karşılığında bir altın atölyesi sahibine satıldı,

Ardından 194 bin cüneyhe (yaklaşık 4.000 dolar) bedelle bir dökümhane işçisine geçti,

Son aşamada ise eritilerek başka bir mücevher ürününe dönüştürüldü.

Bu gelişme, uluslararası kültürel miras çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Açıklamada, hırsızlık olayına karışan tüm şüphelilerin gözaltına alındığı ve yapılan sorgulamalarda suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Yetkililer, çalıntı eserin satışından elde edilen gelire el konulduğunu açıkladı. Ancak tarihi bilezik, fiziksel olarak geri getirilemediği için telafisi mümkün olmayan bir kültürel kayıp yaşandığı ifade ediliyor.

Antik Mısır’ın Üçüncü Ara Dönemi’ne Aitti

Çalınan altın bilezik, Antik Mısır tarihinde M.Ö. 1075 - 652 yılları arasını kapsayan Üçüncü Ara Dönem’e aitti. Arkeologlara göre, söz konusu dönemden kalma altın eserlerin büyük bölümü kraliyet ailesine ya da yüksek rütbeli rahiplere ait.

Uluslararası basında, bu bileziğin "tarihi değeri parayla ölçülemeyecek kadar büyük" olduğu yorumları yer aldı.

Güvenlik Zaafı Sorgulanıyor

Olay, Mısır Müzesi'nde ciddi bir güvenlik ve denetim zaafiyeti bulunduğunu ortaya koydu. Kültürel miras uzmanları, bu tür değerli eserlerin korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde daha sıkı önlemlerin alınması çağrısında bulunuyor.