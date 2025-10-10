Sanat takviminin yoğunlaştığı bugünlerde İstanbul’da ‘görülmesi’ gereken pek çok sergi var… Hepsini sıralamak zor ancak listenizi zamanı daralan ve kaçırılmaması gereken sergilere göre hazırlayabilirsiniz…

İstanbul Modern’deki 3 sergi yakında sona erecek. Bu sergileri gezerken Dünya çapında tanınan sanatçıların eserlerini keşfedip, geçmişle günümüz arasında derin bir bağ kurabilirsiniz…

Arada soluklanmak isterseniz martılar eşliğinde İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasını seyretme imkanı da bulabilirsiniz.

İşte geçtiğimiz sezonda yoğun ilgi gören ve yakın zamanda sona erecek olan bu sergilerin içerikleri ve kapanış tarihleri…

UFUK ÇiZGiSiNDEN ÖTEYE

Bu sergi, Türk çağdaş sanatının en önemli isimlerinden biri olan Ömer Uluç’un kariyerine kapsamlı bir bakış sunuyor. ‘Ufuk Çizgisinden Öteye’ 2010 yılında kaybettiğimiz Uluç’un sanatsal yolculuğuna ışık tutuyor. 1960’lardan 2010’lara kadar uzanan eserler arasında resim, heykel ve kolajlar yer alıyor. Uluç’un deneysel malzemelerle oluşturduğu eserler, insan ve evren arasındaki bağı keşfe çıkarıyor. Bitiş tarihi: 12 Aralık 2025

ALİ KAZMA’DAN AKLIN MANZARALARI

Bu sergi, video sanatçısı Ali Kazma’nın kitaplara ve edebiyata duyduğu ilgiyi merkezine alan çalışmalarını bir araya getirme fikrinden ortaya çıkmış. Yazarların mekânları, yazma süreçleri ve bu süreci mümkün kılan araçların yanı sıra; matbaalar, kütüphaneler ve kitapçılara odaklanan video, fotoğraf ve efemeralardan oluşuyor… ‘Aklın Manzaraları’ sanatçının uzun bir aradan sonra Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk büyük ölçekli müze sergisi olma özelliğini de taşıyor. Bitiş tarihi: 1 Şubat 2026

DÜNYALAR ARASINDA



Bu sergi de; ayakkabı, anahtar, yatak, sandalye ve elbise gibi sıradan nesneleri toplayıp, bunları iplikten oluşturduğu devasa yapılarla sararak hafıza ve bilinç kavramlarını yeniden tanımlayan Japon sanatçı Chiharu Shiota’ya ait… Geçtiğimiz sezon ziyaretçi rekoru kıran sergi, sanatçının ‘’ara bir yerde olma’’ duygusunu merkezine alıyor.

Shiota’nın, Japonya’dan Almanya’ya göç hikayesini anlattığı sergide, tüm salon kırmızı iplikler ile sarılı. “Yokluk içinde var olma” temasına vurgu yapan bavullar da balıkçı ağlarını andıran bu ipliklerin içine yerleştirilmiş.

İplerin kırmızı rengi hayatın akışını ve damarlardaki kanı sembolize ederken, bavulların her biri bir insanı temsil ediyor. Ev, aidiyet ve kimlik gibi temaları sorgulatan bavullar, duyguları ve anıları da taşıyan, geçmişe ve geleceğe vurgu yapan semboller olarak kullanılıyor. Bitiş tarihi: 28 Aralık 2025

Sürekli sergiler

Renzo Piano: Yerin Ruhu

Yerin Ruhu, İstanbul Modern’in, tasarım ve yapım süreci 6 yıla uzanan yeni müze binasının mimarisini konu alıyor.

Renzo Piano’nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop (RPBW) Piano’nun Boğaziçi ve İstanbul’a özgü ışık ve atmosferden esinlenerek tasarladığı yeni müze binasının ayrıntılarıyla ele alındığı sergi, ücretsiz olarak gezilebiliyor.

YÜZEN ADALAR

İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Yüzen Adalar” sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı alanlarına da yayılıyor. Sergide 1945’ten bugüne Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan müze koleksiyonundan kronolojik bir kesit yer alıyor. Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fahrelnissa Zeid, Avni Arbaş, Aliye Berger, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Semiha Berksoy, Mehmet Güleryüz, Neş’e Erdok, Ara Güler, Komet, Devrim Erbil, Bedri Baykam, İnci Eviner’in de aralarında bulunduğu Türk resim sanatının ustaları sergi ziyaretçilerine görsel bir şölen yaşatıyor.

İstanbul Modern, salı günleri saat 10.00-14.00 arası, 18-25 yaş aralığındaki Türkiye’de ikamet eden gençlere; perşembe günleri 10.00-14.00 saatleri arasında da Türkiye’de ikamet eden ziyaretçilere ücretsiz.