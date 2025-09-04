Uzun süredir müzik projelerinden uzak kalan Serengil, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşım ile sevenlerini şaşırttı. Yaz aylarında sahnelerin aranan ismi haline gelen Simge ile stüdyoda bir araya gelen Serengil, yeni işbirliğini 'Bu sürpriz şarkının altında şöyle yazacak…' notuyla duyurdu.

'GERÇEK KİŞİLERİN YAŞAM ÖYKÜSÜNDEN ALINTIDIR'

Simge ile birlikte çekilen samimi bir stüdyo pozunu paylaşan Serengil, “Bu sürpriz şarkının altında şöyle yazacak… Bu şarkı gerçek kişilerin yaşam öyküsünden alıntıdır.” notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yıllardır hem sahne performansları hem de televizyon programlarıyla adından söz ettiren Seren Serengil, son dönemde müziğe ara vermiş gibiydi.

En son 2022 yılında 'Valla' adlı teklisini çıkaran Serengil'in takipçileri, yeni bir şarkı gelmeyeceğini düşünürken, bu sürpriz paylaşım gündemi değiştirdi. Bir süredir sessiz kalan Serengil'in yeniden stüdyoya dönmesi, hayranlarını heyecanlandırdı.

Simge'nin ise özellikle yaz aylarında sahnelerde sergilediği enerjik performansları ve popüler şarkılarıyla öne çıktığı biliniyor.

Yeni şarkının ne zaman yayınlanacağı ya da ne tür bir tarzda olacağı henüz açıklanmadı. Ancak ikilinin stüdyoda bir araya gelmesi bile dikkatleri üzerine çekmeye yetti.