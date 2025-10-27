Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık sekiz yıldır kulağına taktığı kulaklıktan bazen de çöp temizleme aracına astığı küçük hoparlörden müzik dinleyip elindeki çöp temizleme süpürgesi ile dans ederek Bodrum cadde ve sokaklarını temizleyen yerli ve yabancı turistlerin fenomeni olan temizlik görevlisi 45yaşındaki Hüseyin Dağdeviren'e müzik yasağı getirildi.

Dağdeviren küçük bir hoparlörle çalışırken çevresine yaydığı enerji, yerli-yabancı turistlerin ve Bodrum halkının sevgisini kazanmıştı. Çalışırken söylediği şarkılar, dans ettiği anlar ve yüzünden eksilmeyen gülümsemesiyle birçok kez haber olmuş, “Bodrum’un müzikle temizlik yapan işçisi” olarak sosyal medyada viral hale gelmişti.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ

İddiaya göre, çevredeki bir vatandaşın “müzik sesi rahatsız ediyor” şikâyeti üzerine Bodrum Belediyesi, Hüseyin Dağdeviren’in kullandığı taşınabilir müzik sistemine yasak getirdi.

DAĞDEVİREN’E DESTEK YAĞDI, CEZALANDIRMA YERİNE ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKİRDİ

Sosyal medyada çok sayıda Bodrum sakini ve ziyaretçi, “Hüseyin’in enerjisi Bodrum’un ruhuydu”, “Onun sayesinde sabah işe mutlu gidiyorduk” gibi yorumlarla karara tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, müzikle moral bulan temizlik işçisinin cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini savundu.

TEPKİLER ÜZERİNE BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Bodrumlulardan gelen tepkiler üzerine belediye yazılı açıklama yaptı . Açıklamada “ Basında ve sosyal medyada yer alan, “Bodrum Belediyesi temizlik personeli Hüseyin Dağdeviren’in müzikli temizlik yapmasının yasaklandığı” yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Hüseyin Dağdeviren, görevini kendine has tarzıyla büyük bir özveriyle yerine getiren, hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz tarafından sevilen bir çalışma arkadaşımızdır. Hafta sonları özellikle sabah erken saatlerde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında çalınan müziğin ses seviyesine ilişkin olarak bazı vatandaşlarımızdan Çağrı Merkezimize olumsuz geri bildirimler ulaşmıştır. Bunun üzerine personelimizden yalnızca hafta sonları ve erken saatlerde müziğin sesini daha düşük seviyede çalması rica edilmiştir.Dolayısıyla müzikli temizlik yapılmasının yasaklanması söz konusu değildir.