

Muzu alırken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var: meyvenin nem seviyesine dikkat etmek. Çoğu zaman lojistik nedenlerle ilgili olan bu durum sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.

Muz soğuk hava depolarında bekletildikten sonra sıcak bir ortama konulduğunda, yüzeylerinde yoğuşma oluşma olasılığı artar. Bu, örneğin muzların soğuk bir depodan süpermarketin daha sıcak ortamına getirilmesinden kaynaklanan büyük sıcaklık farklarından kaynaklanır.

Küfe neden oluyor

Bu nedenle, muz ıslak ve yapışkan ise alışveriş sepetine konulmamalıdır; çünkü içinde kısa sürede küf oluşabilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Öte yandan, muzun hoş bir kokusu varsa ve üzerinde büyük kahverengi lekeler bulunmuyorsa, yenmesinde fayda vardır.

Muz, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve lif gibi insan sağlığı için önemli besin maddeleri açısından zengindir.

Beslenme uzmanları, egzotik meyvelerin doğal şekerler içerdiği için tüketilmesini öneriyor. Bu meyveler, özellikle hızlı enerji sağlayan glikoz, fruktoz ve sakaroz gibi şekerleri içeriyor.

Ayrıca sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip bireyler için mükemmel bir atıştırmalık seçeneği sunuyor. Muz, kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur ve normal kan basıncını destekler.

Bir diğer önemli faydası ise sindirim sağlığına yardımcı olmasıdır. Olgunlaşmamış muzlar, dirençli nişasta ve pektin gibi önemli miktarda diyet lifi içerir.