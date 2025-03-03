Marketten aldığı muzu soyan kadın, tuhaf bir görüntüyle karşılaştı. Yaşadığı şaşkınlığı ise sosyal medyada hesabından yayınladı. Bu nadir olay görenleri de şaşırttı.

MUZU SOYUNCA GÖRDÜĞÜNE İNANAMADI

Aldığı muzlardan birinin diğerlerinden 2 kat büyük olduğunu fark eden kadın muzu, soydu. Fakat soyduktan sonra muzun çift olduğunu fark etti. Tek bir kabuk altında çift bir muz az rastlanan durumlardan biriydi.

ŞANS GETİRDİĞİNE İNANLIYOR

Bu devasa muzun eline geçmesinden dolayı kendisini şanslı olarak değerlendirdi. 49 yıldır böyle bir şey ile karşılaşmadığını söyleyen kadın, çift muzu eşiyle paylaştığını belirtti. Bazı insanlar bunun şans getirdiğini ifade eden kadın, "İnsanlar bana piyango bileti almam gerektiğini söyledi ama ben kumar oynayan biri değilim." diye konuştu.