Dünya genelinde pratikliği ve potasyum oranıyla en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen muz, beslenme uzmanlarının radarına giren yeni bir rakiple karşı karşıya geliyor. Yapılan son incelemeler, armudun lif oranı ve kan şekeri dengesi üzerindeki etkileriyle muzdan daha avantajlı özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

ARMUT SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU OLMASIYLA MUZUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Yıl boyu ulaşılabilir olması ve kas sistemini destekleyen potasyum içeriğiyle bilinen muzun aksine armut, sindirim sistemi dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Orta boy bir armut yaklaşık 6 gram lif barındırırken, bu miktar muzda 3 gramda kalıyor. Ayrıca armutta bulunan yüksek miktardaki pektin, "kötü" kolesterolün düşürülmesinde etkin rol oynuyor.

Beslenme dengesi açısından kritik önem taşıyan Glisemik İndeks (Gİ) verilerinde de fark belirginleşiyor. Muzun Gİ değeri olgunluğuna göre 50 ile 60 arasında değişirken, armudun Gİ değeri 30-38 seviyelerinde seyrediyor. Bu düşük oran, kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlayarak ani açlık krizlerini önlüyor ve insülin direnci olan bireyler için daha güvenli bir alternatif sunuyor.

VÜCUTTA KALSİYUMUN TUTULMASIN YARDIM OLUYOR

Yüzde 84'ü sudan oluşan armut, düşük kalori yoğunluğu ile kilo kontrolü süreçlerine destek veriyor. İçeriğinde bulunan ve nadir rastlanan bir mikro element olan bor, vücutta kalsiyumun tutulmasına yardımcı olarak osteoporoza karşı koruma sağlıyor.

Uzmanlar, armudun içindeki iltihap önleyici flavonoidlerden ve liften maksimum düzeyde faydalanmak için meyvenin mutlaka kabuğuyla birlikte tüketilmesini öneriyor.

MUTFAKTA ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Armut, sadece tek başına bir atıştırmalık olarak değil salatalarda peynir ve ceviz eşliğinde, fırınlanmış tatlılarda veya et yemeklerinin yanında sos malzemesi olarak çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor.