Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrollerinden geçirdi. Kante'nin sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak için Suudi Pro Lig yönetiminin onayını beklemeye başladı. Onay gelmesi halinde Fenerbahçe, İstanbul'a getireceği 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin, Al-Ittihad Kulübü ile 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

