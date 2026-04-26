Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün Ağrı, bugün Bingöl ve Muş'ta meydana gelen depremler endişelendirdi.

Deprem hattında yer alan Bingöl'deki 4,4'lük depremin ardından ise yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sözcü TV'de Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Yedisu fay hattının durumu ve bölgede beklenen büyük deprem riskine dikkat çeken Görür, bu hattın en son 1894 yılında kırıldığını ve 7'nin üzerinde bir deprem ürettiğini anımsattı.

'HER 250 YILDA BİR...'

Yapılan çalışmalarda buradaki periyodun her 250 yılda bir olduğu bilgisini de paylaşan Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Yani 2034’te tekerrür periyodu dolacaktır. Bu demektir ki bir daha 7’nin üzerinde deprem üretecektir. Bu artı eksi 10–15 yıl oynayabilir. Yani bugünler depremin olabileceği günlere denk gelmektedir.

Yedisu Fayı’nın deprem üreteceği belli, tekerrür periyodu belli. Biz onun için ilan ettik ki bu endişe verici bir durumdur.

Başta Erzincan, Tunceli, Bingöl; Malatya’nın bir kesimi ve Elazığ’ın bir kesimi etkilenecektir. Tabii Elazığ ve Malatya göreceli olarak daha az etkilenir ama geri kalanlar, yani Bingöl, Erzincan ve Tunceli ciddi bir şekilde etkilenir.

Bir kenti deprem dirençli yaparsanız depremden korkmazsınız. Deprem dirençli kent, büyük depremi minimum hasarla atlatan kent demektir. Şimdi deprem dirençli yapmanın yolu, kentin bileşenlerini depreme hazırlamaktır. Bir kenti deprem dirençli yapmanın yolu vardır, bellidir. Bugün bunu yapabilecek gücümüz, bilgimiz vardır ama etrafımızda bu işe yetecek irade yoktur."