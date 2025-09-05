Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Görür, kentlerin deprem dirençli olmaması halinde, görece küçük sayılabilecek sarsıntıların bile büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.

Afganistan’da yaşanan depremin ardından bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı haberi gelirken, Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan yıkımın boyutlarına dikkat çekti.

“6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.”

Görür, bu açıklamasıyla özellikle Afganistan gibi yapı stoğu zayıf, denetimsiz kentleşmenin yaygın olduğu bölgelerde depremin yıkıcı etkilerinin daha büyük olabileceğini ifade etti.

“Depreme Dirençli Kentler Olmazsa...”

Prof. Dr. Görür’ün paylaşımı, yalnızca Afganistan’a değil, benzer riskleri taşıyan ülkelere ve kentlere de dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin de aktif fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Görür, daha önceki açıklamalarında da sık sık "deprem dirençli kentler" vurgusu yapmıştı.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele."