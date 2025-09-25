Merkez üssü Erzurum Aşkale olan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Prof. Görür'ün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kandilli, Aşkale’de (Erzurum) 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde . Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse (Sağ lateral) iş değişir ve depremin boyutu artar. Geçmiş olsun"