Kandilli Rasathanesi'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen 4.4'lük deprem bildiriminin ardından gözler deprme bilimcilere çevrildi.
Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremle ilgili korkutan bir açıklama yaptı.
Depremin Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda meydana geldiğini belirten Görür, söz konusu depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle yaşandığını vurguladı.
Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle."
Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle. pic.twitter.com/J35dfuuET2— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 30, 2025