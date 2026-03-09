Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 20.02'de meydana gelen depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görür "Denizli çevresinde, graben sistemi etrafında 4'lük ve 5'lik depremler oluyor. Bölge aktif ve K-S geriliyor. Sebebi Anadolu Levhasının batıya kaçışı" yorumu yaptı.

