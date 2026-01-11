ABD basınından Science dergisi ve The New York Times gazetesi Marmara Denizi'nde olası deprem araştırmasının yankıları sürüyor.

Son olarak Prof. Dr. Osman Bektaş itiraz ettiği analizle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür değerlendirmelerde bulundu.

"Bilim dünyası gerekeni yapmadan topu taca atıyor" diyerek tartışmaları sert bir şekilde eleştiren Prof. Dr. Görür, "Marmara iç denizi depremle oluşmuşsa ve siz onu en son belirli bir ayrıntı düzeyinde 1999’da inceleyebiliyorsanız, zaten ne demek istediğim anlaşılır. Bilim sonsuza kadar devam eder. Marmara’nın bir eksiği, gediği varsa bunu tamamlar ve yayınlarsınız. O zaman Marmara’nın ne olduğu, ne olmadığı netleşir" ifadelerini kullandı.

Bilimsel söylemlerin "kahve sohbeti" gibi olamayacağını vurgulayan Görür, "Yazmak, çizmek gerekir; dünyada okunmak gerekir. Aksi halde kimse sizi ciddiye almaz. Kısacası araştırma yapmak şart" dedi.

'DEPREM DİRENÇLİ KENT' ÇIKIŞI

Marmara ve fay sistemi dikkate alındığında deprem mekanizmasının açıkça görüleceğini belirten Görür, bir sonraki adımın bölgeyi depreme hazırlamak olması gerektiğini söyledi.

İstanbul’un deprem geçmişine işaret eden Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kentte tarih boyunca 7,0’nin üzerinde çok sayıda deprem olduğunu duymuşsunuzdur. Şimdi ölümcül soru şu: Neden İstanbul’un ya da başka herhangi bir yerin deprem sistemini ayrıntılı biçimde inceleyip bu kentleri deprem dirençli hale getirmiyoruz?”

Görür’ün açıklamaları, Marmara’daki deprem riskine ilişkin bilimsel tartışmaların yalnızca olasılık hesaplarıyla sınırlı kalmaması, somut önlemlere odaklanılması gerektiği yönündeki çağrıları yeniden gündeme taşıdı.

OSMAN BEKTAŞ İTİRAZ ETMİŞTİ

İstanbul'da beklenen deprem için 7.0 büyüklüğünün işaret edildiği ve Science dergisinde yer alan, ayrıca New York Times'ta "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" ifadeleriyle haber olan makaleye Prof. Dr. Osman Bektaş'tan itiraz gelmişti.

Bektaş'ın makaledeki tezlere itirazı Science dergisinin web sitesinde yayınlanmış, "Yeniden değerlendirme gereklidir" ifadeleri kullanılmıştı.