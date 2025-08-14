Türkiye son olarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Ege ile Marmara'yı da sallayan 6,1'lik depremin şokunu yaşıyor.

Bölgede irili ufaklı çok sayıda artçı da meydana gelirken gözler Marmara'da yaşanması muhtemel depreme çevrildi.

Ataşehir Belediyesi'nin deprem riskine karşı halkı bilinçlendirme amacıyla İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği söyleşiye katılan Prof. Dr. Naci Görür, konuşmasında İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni bekleyen büyük tehlikeyi detaylı biçimde anlattı.

Kuzey Anadolu Fayı'nın Türkiye'de ve dünyada en fazla deprem üreten sistemlerden biri olduğunu belirten Görür, “Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek” dedi.

'PERİYOT DOLDU' UYARISI

Kuzey Anadolu Fayı'nın yaklaşık 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini vurgulayan Görür, “En son büyük deprem 1766'da oldu. 250 yıl eklediğinizde 2016 yılına geliyorsunuz. Yani Marmara'nın deprem üretme zamanı doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem, doğanın değişmez yasalarıyla gerçekleşir” diye konuştu.

İSTANBUL'DA EN ÇOK HASARI NERESİ ALACAK?

"Bu yıkımın yoğunluğu en fazla Avrupa yakasında görülecek. Yine Asya yakasında da belirli yerlerde tabii deprem şiddeti fazla olacaktır. Onu söyleyelim. Yani aşağı yukarı 8 şiddetinde, 9 şiddetinde deprem ile karşı karşıya kalacağımız kesindir. 9 şiddetindeki bir depremde en güvenli, sağlıklı binalar bile hasar görür. En sağlıklı binalar dahi hasar görür. Depremde hasar görmemek çok ender bir durumdur."

'DENİZ KENARI RİSKLİ'

İstanbul'un zemin haritasına değinen Görür, özellikle Avrupa Yakası'nın genç, suya doygun ve deprem dalgalarını büyüten zayıf zeminlere sahip olduğunu belirtti. Anadolu Yakası'nın zemin yapısının göreceli olarak daha iyi olduğunu ifade eden Görür, “Avrupa yakasında deniz kenarında oturanlar manzaranın keyfini çıkarıyor ama olası depremde ivme ve yıkım riskleri çok daha yüksek” dedi.

Görür, deprem dirençli kentler konusunda da açıklamalarda bulundu.