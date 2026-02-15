Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem endişelendirdi.
Büyüklüğü 4,0 olan sığ depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, "Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun’da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF’ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, gece yarısı merkez üssü Samsun'un Vezirköprü ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.