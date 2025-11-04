Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de sarsılmaya devam etti. AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 15.35’te yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi. Bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından dün saat 23.23’te bu kez 4,3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Bu sarsıntının derinliği 4,91 kilometre olarak açıklandı.

"BATI ANADOLU GERİLİYOR"

Sındırgı ve çevresinde yaşanan depremlerle ilgili açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

“Sındırgı’nın bulunduğu Batı Anadolu, batıya doğru kaçış nedeniyle kuzey-güney yönlü gerilme altındadır. Bu durum kabuğun incelmesine ve magmanın yükselmesine yol açmaktadır. Bugün Sındırgı’da yaşananlar da bunun sonucudur. Dikkatli olunmalı; bölgeyi deprem dirençli kent haline getirmek dışında bir çözüm yoktur.”

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede küçük çaplı artçı sarsıntılar devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, Batı Anadolu’nun genel olarak aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede benzer büyüklükte depremlerin yaşanabileceğini belirtiyor.