Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye, Amasya'nın Taşova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Saat 17:43'de meydana gelen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4,6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği de 6,21 kilometre olarak kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Depremin Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde meydana geldiğine dikkat çeken Görür, endişelenecek bir durum olmadığını kaydetti.

Bu kesimde daha önce enerjinin büyük ölçüde boşaldığına da vurgu yapan Görür, "Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay" değerlendirmesinde bulundu.