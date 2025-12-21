Olay, Playa Gaviotas ve Piura bölgesindeki balıkçı kasabası Yacila çevresinde meydana geldi. Peru Denizcilik Enstitüsü’nden (IMARPE) uzmanlar bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan teşhiste, 4,52 metre uzunluğundaki köpekbalığının 1976 yılında ilk kez tanımlanan ve bugüne kadar dünya genelinde 300’den az görülen dev ağızlı köpekbalığı olduğu belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Uzmanlar, hayvanın cesedinin ileri derecede çürümüş olması nedeniyle ölüm nedeninin tespit edilemediğini açıkladı. Bu durum, ayrıntılı bir otopsi yapılmasını da mümkün kılmadı.

KISA SÜREDE İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ

Bu olayın, Piura bölgesinde kısa süre içinde kayda geçen ikinci dev ağızlı köpekbalığı vakası olduğu bildirildi. Kasım ayının sonunda Talara iline bağlı Negritos Plajı’nda da başka bir örnek ölü olarak bulunmuş, hayvanın o dönemde daha iyi durumda olduğu kaydedilmişti.

DERİN DENİZLERDE YAŞIYOR

Megamouth köpekbalığının, deniz yüzeyinin yaklaşık iki kilometre altında yaşadığı biliniyor. Tür, büyük ve geniş ağzıyla kolayca ayırt ediliyor. Bilimsel adı olan Megachasma pelagios da Yunanca kökenli olup “büyük” (mega), “açıklık” (chasma) ve “okyanus” (pelagios) anlamlarına geliyor.