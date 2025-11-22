Uzmanlar bor minerallerinin ulusal arz güvenliği için önemine, muadil ürün bulma zorluğuna ve üretimin az sayıda ülkede yapılmasının yarattığı endişelere dikkat çekerken, ABD’li kurumlar bu ay içinde bor madenini kritik mineraller listesine ekledi.

BORUN GELENEKSEL ENDÜSTRİLERDE KONUMU ÖNEMLİ

Türkiye'nin geniş bor mineralleri bulunuyor. Katma değeri yüksek bor ürünlerinin sayısını artırmaya çalışan Eti Maden, faaliyet raporuna göre geçen yıl dünya bor pazarından %61 pay alarak pazar lideri oldu. Şirket geçen yıl 2.5 milyon ton ürün karşılığında 1.3 milyar dolar satış geliri elde etti.

5E'nin CEO'su Paul Weibel, pilot üretim tesisi yatırımına 20 milyon dolar devlet desteği almak için ABD'nin Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

ABD, Çin ve diğer büyük üreticilerle yaşanılan ticaret gerilimi nedeniyle ülke içinde madenciliği hızlandıracak ve ürün saflaştırmayı hızlandıracak adımlar attı.

‘ÇİN DARBOĞAZ YARATABİLİR’

Bor, nükleer enerji, rüzgar türbinleri, özel cam tipleri, seramik, ileri yalıtım, gübre, temizlik kimyasalı ve petrol ve gaz sondajlarında katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bu nedenle, enerji dönüşümünde rol alan sektörler ve geleneksel endüstriler için önemli bir mineral konumunda bulunuyor.

ABD'nin büyük bor rezervleri olsa da ülkede endüstrilerin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli işleme ve zenginleştirme tesisleri bulunmuyor. ABD'li yetkililer, bir süredir nihai tüketime yönelik işleme süreçlerinin çoğuna Çin'in hakim olduğunu belirterek, Pekin'in stratejik bir darboğaz yaratabileceğine dikkat çekiyorlar.

Küresel arz ise az sayıda şirketin elinde bulunuyor. Eti Maden'in yanı sıra büyük üreticiler arasında Rio Tinto'nun Kaliforniya'daki iştiraki bulunuyor.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor ve ulusal güvenlik, uzay keşfi, nükleer füzyon, yenilenebilir enerji, ilaç, nanoteknoloji ve süper bilgisayar alanlarında faaliyet gösteriyor.