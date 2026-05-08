United States Department of State, yüksek miktarda çocuk nafakası borcu bulunan kişilere yönelik yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Kurumun Associated Press’e yaptığı açıklamaya göre, 8 Mayıs itibarıyla 100 bin dolar ve üzeri nafaka borcu bulunan kişilerin pasaportlarının iptal süreci başlatılacak.

2 BİN 700 KİŞİ ETKİLENECEK

United States Department of Health and Human Services ile Dışişleri Bakanlığı arasında yürütülen veri paylaşımı kapsamında, uygulamanın yaklaşık 2 bin 700 Amerikan pasaportu sahibini kapsadığı belirtildi. Nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin, borçlarını kapatana kadar uluslararası seyahat haklarının sınırlandırılacağı ifade edildi.

KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR

Bakanlık yetkilileri, ilerleyen dönemde yaptırım için belirlenen borç sınırının 2 bin 500 dolara kadar düşürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Böylece daha fazla nafaka borçlusunun uygulama kapsamına alınması planlanıyor.

'ETKİLİ OLDUĞU KANITLANMIŞ BİR UYGULAMA'

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde, "Nafaka borcu olanların borçlarını ödemelerini sağlamada etkili olduğu kanıtlanmış, sağduyulu bir uygulamayı genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Namdar ayrıca, borcunu kapatan kişilerin yeniden pasaport alabileceğini belirterek, bu ebeveynlerin "tekrar ABD pasaportu alma ayrıcalığından yararlanabileceğini" söyledi.

'NAFAKA ÖDEMELERİ EYALETLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR'

ABD’de boşanmış ya da ayrı yaşayan ebeveynlerin çocuk nafakası ödemeleri, eyaletlerin ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu sistem sayesinde hem ödeme süreçlerinin daha düzenli ilerlemesi hem de geciken nafakaların takibi ve yaptırımların uygulanması kolaylaşıyor.