Boşanma, nafaka, infaz, cinsiyet başta olmak üzere birçok alanda konularına göre farklı birkaç kanun teklifi hazırlanarak sunulması planlanıyor. Boşanma halinde verilecek nafaka süresi evlilik süresine göre yeniden düzenlenecek. ANKA’ya konuşan bir AKP milletvekili, şu bilgili verdi:

“Nafakayı belli bir süreye bağlayacağız. Mesela 3 yıla kadar olan evliliklerde 5 yıla kadar nafaka ödenir gibi. Evlilik 3 yıl sürmüşse mesela en fazla 5 yıl nafaka ödesin. Evlilik 3-10 yıl arasında sürmüşse en fazla 10 yıl ödesin. Bu konuyu tartışıyoruz.”

Yetkililer, çekişmeli boşanmalarda yaşanan sorunların önüne geçmek amacıyla da yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti:

BOŞANMA VE ANLAŞMA

“Fikren ve ruhen artık eşlerin birbiriyle bir araya gelmesinin mümkün olmadığına kanaat getirilirse hakim önce boşanmayı gerçekleştirsin. Tazminat, velayet, mal bölüşümü gibi diğer hususlardaki anlaşmazlıklar sonraki aşamada görülsün.”