Geçtiğimiz gün canlı yayında yaşanan gerilim sırasında taraflar arasında sözlü bir tartışma yaşanmış, program bir süre gergin bir atmosferde devam etmişti. Olayın ardından Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programın yayınlandığı kanaldan ayrıldığını duyurdu.

"BENİ ÇOK YORDU"

“İtiraf edeyim… Sabah akşam, haftada dört gün bu tempo beni çok yordu. Bu nedenle TGRT Haber’deki programdan dostça, el sıkışarak ayrılmak durumunda kaldım,” diyen Alçı, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek veda etti.