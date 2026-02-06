Son dönemde gündemden düşmeyen Habertürk'te yeni bir gelişme daha yaşandı.
Geçen gün depremzedelere yönelik "Depremzedelerde bir rehavet var. Para harcama refleksini kaybetmiş" ifadelerini kullanan Nagehan Alçı'nın görevine son verildiği iddia edildi.
Skandal ifadeleri sonrası büyük tepki toplayan Alçı'nın TMSF'nin yönetimi tarafından kovulduğu belirtildi.
Alçı'nın adının ve fotoğrafının Habertürk'ün yazar kadrosundan kaldırıldığı yalnızca "Yazar Arşivi" kısmında olduğu görüldü.
TGRT'DEN DE KOVULMUŞTU
Alçı, yankı uyandıran ifadelerin ardından "Yoruldum" diyerek TGRT'den de ayrılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Alçı, deprem bölgesinden yaptığı paylaşımlarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarına dair "gözlemlerini" aktaran Alçı, bazı depremzedelerde "para harcama refleksinin kaybolduğunu" ve bir "rehavet" oluştuğunu iddia etmişti.