İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde bir itirafçının 'gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde görüştüğü' iddiasının haber olmasına ilişkin olarak Nagehan Alçı sessizliğini bozdu.

"ORASI OTEL ODASI DEĞİL OFİS"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, söz konusu haberleri eleştirdi ve Nagehan Alçı ile konuştu.

Alçı, "Orası otel odası değil, görüşmelerde ofis olarak kullandıkları bir yerdi. 5-6 saat gittiğim yalan, en fazla 1-2 saat. Orada birçok kişiyle görüşülüyordu, başka insanlar da vardı. Ofis olarak sunulan yerin şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim ama hep ben gittiğimde orada bir hareket vardı" dedi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

Hakikaten bir ofis ortamıydı orası, otel odası veya rezidans dairesi değildi.

"BÖYLE BİR ÇARPITMA ÇOK ÇİRKİN"

Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu.