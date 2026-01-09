Emekli Tuğgeneral, tarihçi ve Sözcü yazarı Dr. Naim Babüroğlu'nun orduevlerine girişi yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre Babüroğlu, 1974 mezunu subayların davetlisi olarak "Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan" konulu bir konferans vermek üzere 8 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe Orduevi'ne gitti.

Burada kimlik bilgilerini veren Babüroğlu'na, kontrol sırasında sistemde "girişi yasaktır" uyarısı olduğu bildirildi.

Yasağın Genelkurmay Başkanlığı tarafından getirildiği belirtilen Babüroğlu'nun orduevine girişine izin verilmedi.

Yaşanan durum nedeniyle planlanan konferans iptal edildi.

Bu arada söz konusu yasakla ilgili olarak Babüroğlu'na önceden herhangi bir resmi tebligat ya da mesaj iletilmediği öğrenildi.