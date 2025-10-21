İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, milli takımlar düzeyinde değişiklik talebi ile gündeme geldi.

Laurentiis, yaptığı açıklama ile futbol dünyasında yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

'KURALLARIN DEĞİŞME ZAMANI GELDİ'

İtalyan-Amerikan Vakfı'nın 50. yıl dönümünde konuşan Napoli Başkanı De Laurentiis, 23 yaşından büyük futbolcuların milli takıma çağrılmaması yönünde bir öneride bulundu. De Laurentiis, yoğun fikstür ve oyuncu keşfine çözüm olarak yeni bir fikir ortaya atarak "Futbolcular 23 yaşından sonra milli takımda oynamamalı. Böylelikle yeni yetenekleri keşfedersin. Yaşı ilerlemiş oyuncuları milli takımlarda sakatlıktan da koruruz. 30-35 yaşında bir futbolcuyu milli takımda oynatıp sakatlık yaşarsanız, ligleri yerle bir etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

De Laurentiis, köklü değişimlerin yaşanması gerektiğini de aktarırken "Futbolun üst düzey yöneticileri, rahat pozisyonlarını kaybetme korkusuyla değişime gitmek istemiyor. Ancak liglerin kurallarını ve formüllerini değiştirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı..