Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4,5 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya üzerinden müvekkilini savunmayacağını duyurdu.

Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini belirterek, mesleki onur ve vicdani sorumluluk nedeniyle artık müvekkilini savunamayacağını açıkladı. Eryılmaz, açıklamasında ayrıca bir ses kaydının güveni zedelediğini ve bu nedenle savunma görevini bırakma kararı aldığını ifade etti.

Eryılmaz, “Narin davasında, elde ettiğim bilgiler doğrultusunda yargılamalara dahil olmayan veya başka suçlardan yargılanan kişilerin de sorumlu tutulması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarlarda bulunmaya devam edeceğim. Bu bir pes ediş değil, hakikate ve meslek onuruma olan saygımın gereğidir.” dedi.

Eryılmaz paylaşımında Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini duyurarak,

“Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır” ifadelerini kullandı.

‘BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA ‘NARİN’İ NEVZAT ÖLDÜRDÜ’ DEDİĞİ SES KAYDI’

Eryılmaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin'i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır. Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz. Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir. Saygılarımla.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül’de dere yatağında çuval içerisinde taşlarla gizlenmiş şekilde bulunmuştu. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşuları Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Sanıklar ve bazı taraflar tarafından yapılan istinaf başvuruları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi; ancak mahkeme başkanı, bazı delillerin eksik incelendiğine dikkat çekerek muhalefet şerhi koymuştu. Dosya, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Ayrıca, Narin Güran cinayetiyle bağlantılı ‘suçluyu kayırma’ davasında Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, ana dava Yargıtay’da sonuçlanmadan kararın kesinleşemeyeceğine hükmederek dosyayı bekletici mesele yaptı.