Türkiye'nin hafızasına acıyla yer edinen Diyarbakır'lı Küçük Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere yatağında, üzeri taş ve çalılarla örtülmüş bir çuval içinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Sanıklar hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLUYU KAYIRMA İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Ana dosyayla bağlantılı olarak, aile üyelerinden ve yakın çevreden 15 kişi hakkında da “suçluyu kayırma” suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlandı. Tutuksuz yargılanan 3 çocuk sanıkla birlikte dosya, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve sonradan birleştirildi.

30 Mayıs 2025’te açıklanan yerel mahkeme kararına göre; Birsen, Fuat ve Maşallah Güran 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Üç çocuk sanığın cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla sonuçlandı. Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’ın tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

İSTİNAFTAN KARAR GELDİ

Dosya istinafa taşınınca Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi önemli bir değerlendirme yaptı. Kararda, 'suçluyu kayırma' suçunun varlığının, ‘öncül suç’ olan Narin Güran cinayetinin kesinleşmiş sonucu olmadan değerlendirilemeyeceği vurgulandı:

“Öncül suçun sonucuna göre suçluyu kayırma suçunun oluşup oluşmadığı belirlenmelidir. Bu nedenle iki dosya arasında bekletici mesele ilişkisi bulunmaktadır.”

Mahkeme ayrıca, sanıkların ceza sürelerinin önemli bir kısmını tutuklu geçirdiğine işaret ederek, “tutukluluğun infaza dönüşme riski” taşıdığına dikkat çekti.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Dosyada katılan sıfatıyla yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından yapılan istinaf başvuruları ise mahkeme tarafından reddedildi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

İstinaf kararının ardından, daha önce tutuklu yargılanan Maşallah Güran, Fuat Güran ve Birsen Güran hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartlarıyla tahliye kararı verildi. Böylece 'suçluyu kayırma' davasında tutuklu sanık kalmadı.