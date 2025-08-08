Günlerdir tartışılmaya devam eden sahte diploma çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İddianamede Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda başkomiser olan birinin sahte kimlikleriyle e-imzasını kullanan Mıhyeddin Yakışır'ın öğretmen ataması ya yaptığı öne sürüldü.

Onlar TV'de söz konusu olaya ilişkin konuşan gazeteci Murat Ağırel, yaşanan skandalı şöyle anlattı:

"MIHYEDDİN ÖĞRETMEN DE ATAMIŞ"

İfadesinde şöyle bir şey var;

Şüpheliye ait materyaller üzerinde yapılan incelemelerde telefon içerisinde PDF dosyası içerisinde öğretmen atama bilgilerinin bulunduğu.

Mıhyettin öğretmen de atamış.

PDF dosyası olarak Milli Eğitim Bakanlığı müdürü yardımcısı atama bilgilerinin bulunduğu...

Savcı bunu ekliyor.

"Atama yapılan kişilerin kimlik fotoğraflarının bulunduğu.

"KALFALIK, USTALIK, USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ DE VAR"

"Belge içeriklerinde panel sorgulamaların ait kişisel verilerin bulunduğu..."

"Kalfalık belgesi, ustalık belgesi ve usta öğreticilik belgesi, mezuniyet belgesi gibi birçok görsel bulunduğu... Resim dosyaları içerisinde sahte düzenlenmiş ve basılmış birçok kimlik belgesi bulunduğu..."