İlişkinin ilk dönemleri genellikle yoğun duygularla başlar. Taraflardan biri, karizmatik ve özgüvenli tavırlarıyla karşısındakini derinden etkileyebilir. Bu kişi, partnerine özel hissettiren davranışlar sergileyerek kısa sürede duygusal bir bağ kurar ancak zaman içinde bu tablo değişebilir.

BÜYÜLEYİCİ BAŞLANGICIN ARDINDAN GELEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Zaman ilerledikçe birey, kendi düşüncelerini ve duygularını sorgulamaya başlayabilir. Bu süreçte, sevgi kavramı koşullara bağlı hâle gelebilir. İlişkiyi sürdürme çabası artarken, karşıdaki kişinin narsistik eğilimler sergileyip sergilemediği gündeme gelebilir.

Psikoloji literatüründe “açık (overt) narsist” olarak tanımlanan bireyler, dışarıdan bakıldığında genellikle sevecen, enerjik ve sosyal olarak olumlu izlenim bırakırlar. Ancak bu görünümün arkasında yoğun bir onay ihtiyacı, kontrol isteği ve empati eksikliği bulunabilir.

UZMANLARA GÖRE NARSİST BİRİYLE BİRLİKTE OLDUĞUNUZU GÖSTEREN 9 BELİRTİ

Marriage.com’da yer alan değerlendirmelere göre, açık narsist bireylerle yaşanan ilişkilerde sık karşılaşılan bazı davranış kalıpları şu şekildedir:

1. İLGİ MERKEZİ OLMAYI AMAÇLARLAR

Bulundukları her ortamda dikkat çekme eğilimindedirler. Sohbeti yönlendirme, hikâyeleri abartılı şekilde anlatma ya da sıradışı çıkışlarla öne çıkma davranışları gösterebilirler.

2. SÜREKLİ ONAY BEKLENTİSİ İÇİNDEDİRLER

Görünümleri, kararları ya da başarıları konusunda düzenli olarak takdir görmek isterler. Bekledikleri onayı alamadıklarında, rahatsızlık veya kırgınlık tepkileri verebilirler.

3. ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL GÖSTERMEZLER

Yapıcı biçimde yapılan eleştirileri dahi kişisel bir saldırı olarak algılayabilirler. Bu durumda savunmacı veya öfkeli tutumlar sergileyebilirler.

4. SORUMLULUKTAN KAÇINIR, SUÇU YANSITIRLAR

İlişkide yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunu kabul etmez, karşı tarafı suçlamaya eğilimli olabilirler.

5. DUYGUSAL BAĞ KURULDUĞUNDA MESAFE KOYABİLİRLER

İlişkinin başında yoğun duygusal yakınlık gösteren narsist bireyler, bağ kurulduktan sonra duygusal olarak uzaklaşabilir.

6. EMPATİ YETERSİZLİĞİ GÖZLEMLENEBİLİR

Partnerin yaşadığı olumsuz duygulara karşı yüzeysel bir ilgi gösterebilirler. Empatik davranışlar, çoğunlukla kendi çıkarları söz konusu olduğunda ortaya çıkabilir.

7. SOSYAL GÖRÜNTÜ İLE GERÇEKLER ARASINDA FARK OLUŞABİLİR

İlişki dışarıdan bakıldığında ideal görünse de, iç dinamiklerde duygusal zorluklar yaşanabilir. Sosyal medyada verilen mutlu görüntü, gerçeği yansıtmayabilir.

8. DUYGUSAL DESTEK TEK TARAFLI OLABİLİR

Partnerlerinin hayatındaki pek çok rolü üstlenmelerini bekleyebilirler. Ancak bu desteğe karşılık vermekten kaçınabilirler.

9. GERÇEKLERİ ÇARPITMA DAVRANIŞI GÖRÜLEBİLİR

Geçmişte söylediklerini inkâr etme, olayları farklı yansıtma ya da karşı tarafın algısını sorgulatacak manipülatif davranışlar sergileyebilirler.

UZMANLAR UYARIYOR: BU DAVRANIŞLARA DİKKAT

Uzmanlara göre bu tür davranış kalıpları, açık narsist bireylerle sürdürülen ilişkilerde sıklıkla gözlemlenmektedir. Uzmanlar, bu ilişkilerin uzun vadede bireyin duygusal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtmektedir.