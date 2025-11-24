Suç psikoloğu ve akademisyen Dr. Julia Shaw, narsistleri tespit etmenin sanıldığından çok daha kolay olduğunu belirtiyor. Shaw, bilimsel araştırmalarda kullanılan ve “tek maddelik narsisizm ölçeği” olarak adlandırılan yöntemin, kapsamlı testler kadar güvenilir sonuçlar verdiğini ifade etti.

TEK BİR SORU YETİYOR

Uzmanlara göre narsistleri tanımak için tek bir soru yeterli:

Çünkü narsist kişiler bu soruya genellikle hem dürüst hem de kendilerini yücelten şekilde cevap veriyor. Dr. Shaw, gerçek bir narsistin çoğunlukla şu tarz bir ifadeyle yanıt verdiğini söylüyor:

“Evet… ama zaten çoğu insandan daha iyiyim.”

Shaw’a göre, kişinin kendisini sürekli olduğundan daha iyi, daha üstün veya daha özel görmesi narsizmin temel işaretini ele veriyor. Bu yaklaşımın, kişinin kendi algısı üzerinden en hızlı tanıma yöntemi olduğu belirtiliyor.

Bu tek soruluk test, davranışları gözlemlemeye gerek kalmadan narsist eğilimlerin anlaşılmasını sağlayan pratik bir araç olarak değerlendiriliyor.