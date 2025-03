Narsistik bireyler, özgüvenli megaloman imajlarının ardında derin bir korku barındırırlar: reddedilme korkusu.

Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan İsviçre merkezli bir araştırma, bir kişide narsistik özellikler ne kadar fazla varsa, görünür bir sebep olmasa bile kendini o kadar dışlanmış hissettiğini ortaya koyuyor. Bu bulgu, narsisizm ve onun toplumsal sonuçları üzerine yeni bir perspektif sunarak ilginç bir paradoksu gözler önüne seriyor.

Basel Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışmada, 22 bin haneyi kapsayan Alman Sosyo-Ekonomik Paneli'nden alınan veriler kullanıldı. 2015 yılında yapılan anketin 1.592 katılımcısı, narsisizm düzeyleri ve sosyal dışlanma algılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Narsistik bireyler, daha fazla dışlanma korkusu yaşıyorlar

Araştırmanın sonuçları net: Kişi ne kadar narsistik özellik sergiliyorsa, o kadar reddedilme hissi yaşar. Ancak bu izlenim her zaman gerçeği yansıtmaz, çünkü çoğu zaman toplumsal etkileşimlere dair önyargılı bir algıya dayanır. Bu eğilim üzerine daha derinlemesine bir inceleme yapmak amacıyla, araştırmacılar, 323 katılımcının katıldığı iki haftalık bir çalışmaya daha imza attılar. Katılımcılar, her gün kendilerini dışlanmış hissettikleri durumları not ettiler. Narsistik bireyler, diğer katılımcılara göre daha fazla dışlanma duygusu yaşadıklarını bildirdiler; bu da reddedilmeye karşı aşırı duyarlılıklarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Narsistlerin kendilerini bu kadar dışlanmış hissetmelerinin nedenini anlamak amacıyla araştırmacılar, 2.500 kişi üzerinde çeşitli sosyal deneyler gerçekleştirdi.

Bu deneylerden ilki, katılımcıların iki oyuncuyla birlikte bir topu paslaşmalarını gerektiren sanal bir oyun oldu. Bazı katılımcılar oyuna dahil edilirken, diğerleri bilerek dışlandı. Diğer deney ise, katılımcılardan farklı sosyal durumlarla ilgili duygularını derecelendirmeleri istendi. Bu deneyler, narsisistik kişilerin dışlanma belirtilerine karşı daha hassas olduklarını ve bazen bu belirtiler mevcut olmasa bile dışlanmayı daha sık algıladıklarını ortaya koydu.

Çalışmanın baş yazarı Christiane Büttner, sonuçları şu şekilde açıklıyor:

"Dışlanmışlık hissi, bireyin sosyal ipuçlarına ilişkin algısına dayanan öznel bir deneyimdir. Sonuçlarımız, yüksek düzeyde narsisizm gösteren bireylerin dışlanma ipuçlarına karşı daha duyarlı olduklarını ve bu nedenle dışlanmayı daha sık algıladıklarını göstermektedir."

Narsistlerin, hayranlık ve tanınma arayışındadırlar, ancak dışlanmaya karşı aşırı duyarlılıkları, kısır bir döngü yaratır:

Reddedilme duygusu olmasa bile, reddedilme hissi yaşarlar;

Saldırganlıkla veya aşırı onay arayışıyla tepki verirler;

Aslında, savunmacı tavırları nedeniyle dışlanırlar.

Örneğin, profesyonel bir bağlamda bu durum şu şekillerde kendini gösterebilir:

E-posta döngülerinden hariç tutulmak;

İş arkadaşlarıyla yemeğe davet edilmemek;

Toplantılarda görmezden gelinmek.