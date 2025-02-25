Üç Boğaz Barajı, 185 metre yüksekliği ve Yangtze Nehri boyunca 2,3 kilometreye uzanan uzunluğuyla dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olma özelliğine sahiptir. 2012'de tamamlanan baraj, yenilenebilir enerji sağlamak, taşkınları kontrol altına almak ve Çin'in en önemli nehirlerinden biri boyunca navigasyonu iyileştirmek amacıyla inşa edilmiştir.

ecoticias.com'un haberine göre tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 39,3 milyar metreküp su tutabilen baraj, milyonlarca eve yetecek kadar elektrik üretmektedir. Enerji üretimi ve ekonomik büyümeye katkısı nedeniyle büyük övgü alırken, aynı zamanda eleştirilerin hedefi olmuştur.

Çevreciler, barajın neden olduğu habitat tahribatı, bir milyondan fazla insanın yerinden edilmesi ve artan sismik aktivite gibi olumsuz etkileri uzun zamandır gündeme getirmektedir. Şimdi ise, NASA, barajın etkilerinin yalnızca Çin sınırları içinde değil, aynı zamanda gezegen fiziğini de etkileyen bir boyuta ulaştığını belirtiyor.

Dünya'nın dönüşünü değiştirdi

NASA, Üç Boğaz Barajı'nın Dünya'nın dönüşünü değiştirdiğini doğruladı. NASA'nın araştırmasına göre, barajın rezervuarında tutulan toplam su hacmi, Dünya'nın kütlesinin dağılımını değiştiriyor. Bu durum, gezegenin eylemsizlik momentinde önemli bir fark yaratıyor ve Dünya'nın dönüşünü biraz yavaşlatıyor. Hesaplamalara göre, baraj bir günün uzunluğunu 0,06 mikrosaniye uzatmış durumda. Bu değişim, yalnızca on altı milyonda bir saniye kadar küçük olsa da, insanların fark edemeyeceği kadar küçük bir etki yaratıyor.

Ancak bu yine de ölçülebilir bir etki olup, insan faaliyetlerinin gezegenimizin fiziksel dinamiklerini etkileyebileceğini gösteriyor. Bu küçük değişim, aynı zamanda önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Gelecekte benzer projeler çok daha büyük değişikliklere yol açacak mı?

Dünya’nın dengesi, iklim değişikliği nedeniyle etkileniyor

Bu olgunun fiziği oldukça basittir. Dünya'nın dönüş hızı, tıpkı Çin'in Dünya'nın dönüşünü yavaşlatması gibi, gezegenin kütlesinin dağılımından etkilenir. Bu, bir artistik patencinin kollarını çektiğinde neden daha hızlı döndüğünü, kollarını uzattığında ise neden yavaşladığını açıklayan açısal momentumun korunumu ilkesine benzer.

Üç Boğaz Barajı’ndaki su, Dünya’nın dönüş ekseninden uzak bir rezervuarda depolanır. Bu kadar büyük miktarda suyu tek bir noktada odaklamak, barajı, kollarını açan bir patenci gibi hizmet vererek dönüş hızını hafifçe azaltır.

Ancak, insan faaliyetlerinin gezegenin dönüşünü etkileyen tek olay bu değildir. Yeraltı suyu çıkarılması, yapay rezervuarların oluşturulması ve kutup buzullarının erimesi gibi büyük ölçekli projeler de Dünya’nın dönüşünü etkileyen kütle değişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Üç Boğaz Barajı’nın Dünya’nın dönüşü üzerindeki etkisi çok küçük olsa da, bilim insanları daha büyük etkileri araştırıyor. Ya dünya genelindeki diğer büyük projeler, kütle dağılımını yeniden şekillendirerek daha büyük değişikliklere yol açarsa? Bu tür etkiler, gelecekte daha belirgin hale gelebilir mi?

Dünya’nın dengesi, iklim değişikliği nedeniyle etkileniyor. Kutuplardaki buzlar eridikçe, su dünya genelinde büyük miktarlarda yeniden dağılır ve bu da Dünya’nın dönüş hızını etkiler. Şu an için büyük değişimler yaşamıyor olsak da, bilim insanları on yıllar veya yüzyıllar boyunca biriken değişimleri izlemeye devam ediyor.

Üç Boğaz Barajı’nın etkisi, insan mühendisliğinin gezegenin dinamiklerini değiştirebilme gücünü de hatırlatıyor. Uluslar, yapay adalar ve mega barajlar gibi projelerle toprağı yeniden şekillendirmeyi planlarken, bu tür değişimlerin sınırlarını sorgulamak önemlidir.

NASA’nın Üç Boğaz Barajı hakkındaki keşifleri, insan yapımı projelerin Dünya üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bir günün uzunluğundaki küçük ama ölçülebilir 0,06 mikrosaniyelik artış, büyük ölçekli mühendisliğin sadece çevresel değil, gezegenimiz için büyük bir sorun olabileceğini hatırlatıyor. Bu etki şu an için endişe verici bir durum yaratmasa da, insan eylemleri ile doğal güçlerin nasıl iç içe geçtiğini ve birbirini nasıl etkileyebileceğini vurguluyor.