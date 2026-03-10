NASA tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Van Allen Probe A çoğunlukla Dünya atmosferinde yanacak, ancak bazı parçalarının sağlam kalması bekleniyor. Uzay aracının insanlara zarar verme olasılığı 4,200’de 1 olarak hesaplandı.

ABD Uzay Kuvvetleri, bugün Dünya atmosferine gireceğini tahmin ediyor. Ancak bu tahmin ±24 saatlik bir hata payı içeriyor, bu nedenle araç çoktan yeniden giriş yapmış olabilir. Şu ana kadar herhangi bir yeniden giriş raporu bulunmuyor.

Van Allen Probe A’nın erken düşüşü, yoğun güneş aktivitesi ile ilişkilendiriliyor. Araç 2019’da yakıtını bitirdiğinde, NASA onu 2034’e kadar yörüngede kalacak şekilde öngörmüştü. Ancak 2019’un sonlarında güneşin mevcut döngüsüne girmesiyle birlikte aktivite beklenenden daha erken ve yoğun gerçekleşti.

Güneşin yaklaşık 11 yıllık döngüsü, solar maksimum olarak bilinen patlayıcı bir etkinlik dönemiyle zirveye ulaşıyor. Bu dönem, daha yoğun uzay hava olaylarını tetikliyor ve yakıtsız Van Allen Probe A’nın yörüngesini atmosfer sürtünmesiyle bozarak Dünya’ya çekiyor.

Van Allen Probe A, neredeyse 14 yıldır uzayda bulunan iki Van Allen Probes’tan biri. NASA, 2012’de Amerikan fizikçi James Van Allen’ın adını taşıyan Dünya’nın iki kalıcı radyasyon kuşağını incelemek için bu uyduları fırlattı.

Radyasyon kuşakları, Dünya’nın manyetik alanı tarafından yakalanan yüklü parçacıklardan oluşuyor ve gezegenimizi kozmik radyasyon, güneş fırtınaları ve güneş rüzgarından koruyan doğal kalkan işlevi görüyor.

Van Allen Probes, iki yıl sürecek şekilde tasarlanmış olsa da yaklaşık yedi yıl görev yaptı ve 2019’da yakıtları tükendi. Van Allen Probe A’nın ikizi olan Van Allen Probe B’nin ise NASA’ya göre 2030’a kadar uzayda kalması bekleniyor.