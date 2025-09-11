NASA'nın açıklamasına göre Mars'taki kayalarda tespit edilen bazı sıradışı özellikler, milyarlarca yıl önce gezegende yaşam mücadelesi veren mikrobiyal yaşamdan izler taşıyor olabilir.

'Perseverance' keşif aracı, bu kayaları, 3 milyar yıl önce 'Jezero' kraterine akan suların şekillendirdiği 'Neretva Vallis' adlı antik vadide buldu.

2021'den bu yana Jezero kraterinde görev yapan araç, geçen yıl vadinin çıkıntılarındaki 'Bright Angel' denilen kaya oluşumunu araştırırken bu kayalarla karşılaştı.

Keşif aracındaki cihazlar, kayalarda karbon bazlı bileşik izler tespit etti. Görüntülerde Dünya'da genellikle mikrobiyal yaşamla ilişkilendirilen yüzey lekeleri ve nodüller görüldü. Lekelerin, Dünya'da mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği belirtiliyor.

Bu sıradışı özelliklerin binlerce yıl süren kimyasal tepkimelerin sonucu da olabileceği söyleniyor. Ancak saygın bilim dergisi Nature'da yayınlanan makalede bulguların potansiyel yaşam işaretleri olarak değerlendirilmesi gerektiği yazıldı.

Mars bugün kuru ve çorak bir gezegen olarak görülse de yüzeyinde bulunan eski nehir ve göl yatakları, bir zamanlar gezegenin daha sıcak ve nemli bir iklimi olduğuna işaret ediyor.

NASA yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir" dedi.

Bilim insanları, 'Perseverance'ın topladığı örneklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini, bunun da en ideal şekilde Dünya’daki laboratuvarlarda yapılacağını belirtti.