Mars yüzeyinde incelemelerine devam eden Perseverance, Jezero Krateri’nin kenarındaki eski bir nehir vadisinden, “Sapphire Canyon” adı verilen bölgeden aldığı örnekle bilim dünyasında heyecan yarattı. Üçgen şeklindeki bu kaya parçasında bulunan beyaz lekeler ve siyah kenarlıklar, Dünya’daki fosilleşmiş mikroplarla benzerlik gösteriyor.

Kayada gözlemlenen “leopar beneklerine” benzer izlerin, yer altında yaşamış mikroorganizmaların fosil kalıntıları olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, organik bileşikler, kalsiyum sülfat damarları ve demir-fosfatça zengin bölgelerin tespit edilmesi, yaşam ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Bu çarpıcı analizler, NASA’nın Jet Propulsion Laboratory’de geliştirdiği optik fototermal kızılötesi spektroskopi (O-PTIR) yöntemiyle gerçekleştirildi. İki lazer kullanılarak kayadaki bileşenlerin kimyasal yapısı mikroskobik düzeyde incelendi. Bu teknik, geleneksel spektroskopiye kıyasla daha yüksek çözünürlük sağlıyor ve daha kısa sürede detaylı veri sunuyor.

Şubat 2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, bugüne kadar toplam 30 kaya ve toprak örneği topladı. Ancak bilim insanları, Sapphire Canyon örneğinin Mars’ta yaşam arayışında şimdiye kadar karşılaşılan en güçlü kanıtları barındırdığı görüşünde.

NASA’nın bu bulguların ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde açıklaması bekleniyor. Tüm gözler, düzenlenecek olan basın toplantısına çevrilmiş durumda.