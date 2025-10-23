Kişilik testleri, bireylerin karakter yapısını, davranış biçimlerini ve duygusal tepkilerini anlamalarına yardımcı olan eğlenceli araçlar arasında yer alıyor. Bu testler, insanların olaylar karşısındaki tutumlarını çözümlemeyi ve kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamayı amaçlıyor.

KİŞİSEL FARKLILIKLARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Genellikle görsel seçimler veya kısa sorulara dayanan bu testler, psikoloji temelli oldukları için kişisel farkındalığı artırıyor. Kişinin düşünme biçimini, olaylar karşısında sergilediği davranışları ve sosyal ilişkilerindeki yaklaşımını açığa çıkarabiliyor.

Stres yönetimi uzmanı Marina Winberg tarafından hazırlanan bu test, dört farklı saat modeline dayanıyor. Seçtiğiniz saat, stres karşısındaki yaklaşımınızı ve kaygı seviyenizi ortaya koyuyor. Peki siz hangi saati seçtiniz? İşte tercihinize göre stres seviyeniz…

EĞER 1. SAATİ SEÇTİYSENİZ

Bu seçim, düşük seviyede kaygı ve gerginlik yaşadığınızı, ancak içsel ritminizin zaman zaman bozulduğunu gösteriyor. Zamanınız olsa bile sürekli geride kalma hissi duyuyorsunuz.

Birden fazla işi aynı anda yapmaya eğilimli olmanız, dikkatinizin dağılmasına ve kaotik bir ruh haline girmenize neden olabiliyor.

Asıl ihtiyacınız, önceliklendirme yapmayı öğrenmek ve suçluluk hissetmeden dinlenmeye zaman ayırmak. Uzmanlara göre “Acil olan her şey önemli değildir.” Bu nedenle ‘hayır’ demeyi ve görevleri devretmeyi öğrenmek, stres yükünüzü azaltabilir.

EĞER 2. SAATİ SEÇTİYSENİZ

Bu saat, mükemmeliyetçi bir yapıya işaret ediyor. Siz işleri en kusursuz biçimde yapma isteğiyle hareket ederken, hata yapma korkusu nedeniyle kendinizi gereksiz baskı altında tutuyorsunuz.

Küçük aksaklıklar bile moralinizi bozabiliyor ve bu da erteleme alışkanlığına yol açarak stres seviyenizi yükseltiyor.

Mükemmeliyetin bir yanılsama olduğunu kabul etmek, bu noktada büyük önem taşıyor. Kendinize hata yapma hakkı tanımak, küçük başarıları kutlamak ve derin nefes egzersizleriyle kaygıyı azaltmak, rahatlamanıza yardımcı olabilir.

EĞER 3. SAATİ SEÇTİYSENİZ

Bu seçim, uyumlu ve dengeli bir karaktere sahip olduğunuzu gösteriyor. Öncelikleri doğru belirleyebiliyor, gereksiz telaşlardan uzak durabiliyorsunuz.

Dış dünyadaki karmaşanın iç huzurunuzu etkilemesine izin vermiyor, kontrol edemediğiniz durumlara esnek yaklaşabiliyorsunuz.

Baskı altında sakin kalma beceriniz yalnızca sizi değil, çevrenizdekileri de rahatlatıyor. Bu özellik, stresle başa çıkmada en güçlü yanlarınızdan biri.

EĞER 4. SAATİ SEÇTİYSENİZ

Bu saat, özgüveninizin yüksek olduğunu ve stres karşısında dayanıklı bir yapıya sahip olduğunuzu gösteriyor. Belirsizlik veya zorluklar sizi kolay kolay etkilemiyor.

Kendinize olan güveniniz, engelleri cesaret ve kararlılıkla aşmanızı sağlıyor. Bu özellikleriniz, sizi doğal bir lider haline getiriyor.

Etrafınızdakilere ilham veren, dayanıklılığıyla örnek oluşturan biri olarak çevreniz üzerinde güçlü bir etki bırakıyorsunuz.