İki ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybeden Adile Naşit'in yeğeni, usta oyuncu Naşit Özcan için ilk tören Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi. Törene Özcan'ın ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

"BEN SEÇMEDİM KALBİM SEÇTİ"

Törende eşi Peyker Özcan bir konuşma yaptı. Özcan, "12 Nisan 2000... Annem benden habersiz bir tiyatro bileti almış. Kızdım anneme 'Benden habersiz, benim adıma niye program yapıyorsun?’ diye. Halbuki dünyanın başka bir yerinde bir kelebek kanat çırpmış o sırada, hayatımı değiştirmek için. Geldim. Otuzlu yaşlarda bir kadın, güzeller güzeli, kıpkırmızı bir elbise içerisinde, incecik, upuzun boylu bir adam, Naşit. 'Kadın ve Memur' oynuyorlar ve o akşam benim hayatımı değiştirdi. Ben Naşit'i oturduğumuz yerlerden seçtim. Ben seçmedim kalbim seçti. Bütün hayatım ondan sonra değişti. Hiçbirşey eskisi gibi olmadı. İyi ki de olmadı. Devri sahnede kapanmış olabilir ama ismi; oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan'la devam edecek" dedi.

Seslendirme sanatçısı Ali Gül ise, "Erken oldu Naşit. 150 yıldır sahne tozuyla sürüp gelen bir hayatın yanında benim için tiyatroyla yatıp kalkan ve ışıklarda yaşayan güzel bir insan. İyi bir adam güleryüzlü insan. 25 yıldan önce bir reklam filminde oynamıştım onunla, sonra da seslendirmede bir geçmişimiz oldu. Benim için hoşsophbet bir insan olarak kaldı. Ne diyeyim huzur içinde uyu kardeşim " dedi.

Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan da "Naşit daha şehir tiyatrolarına gelmeden uluslararası sanat gösterilerinde buluştuk. 'Gol Kralı Sait', 'Neşe-i Muhabbet'te' beraber oynadık ama ben bütün aileyi tanıyorum dede Naşit hariç. Naşit bu olağanüstü saygıdeğer ismi sonuna kadar olağanüstü taşımış biriydi " dedi.

EŞİ TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADI

Naşit Özcan'ın cenazesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Şakirin Camii’ne götürüldü. Peyker Özcan tören sonrası eşinin tabutunu öptü.