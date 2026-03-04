Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesi sınırlarında İran'dan gelen bir balistik füze imha edildi.

Etkisiz hale getirilen füze sınırın diğer yanında Kamışlı'ya düşerken, Dörtyol ilçesine de önleyici teçhizat parçaları düştü.

NATO’DAN İRAN’A UYARI

İran’dan Türkiye topraklarına yönelen balistik füze saldırısının ardından NATO’dan açıklama geldi...

NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz ve İran'ın bölgedeki ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü, başta ABD ve diğer NATO müttefikleri olmak üzere yabancı askeri güçler tarafından kullanılmaktadır.

Üs, Türk Hava Kuvvetleri'nin kontrolünde olmasına rağmen, ortak bir Türk-ABD hava üssü olarak faaliyet göstermektedir.

İncirlik, 1991 Körfez Savaşı sırasında ABD liderliğindeki Irak operasyonları için kritik bir lojistik ve hava desteği noktasıydı ve daha sonra Irak ve Afganistan operasyonları için bir kargo merkezi olarak görev yaptı.

Türkiye, ABD'nin 2003'teki Irak işgalinde bu nükleer silahı kullanmasına izin vermemişti, ancak 2014'ten itibaren IŞİD karşıtı saldırılarda yoğun olarak kullanıldı.