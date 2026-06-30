Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesi nedeniyle Bolu’da polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

EYLEM, ÇADIR KURMA STANT AÇMA YASAK

Bolu Valiliği tarafından il genelinde yapılacak eylem ve basın açıklamalarının 10 gün boyunca yasaklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara ilinde düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanı, uluslararası kuruluş temsilcisi, diplomatik heyet ve üst düzey kamu görevlisi Ankara'da bulunacağından ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması istenilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili olarak ilimiz genelinde (Polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amaçlı açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, broşür dağıtma, imza kampanyası, meşale yakma, ,eylem ve etkinliklerin ve bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların, şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince 01 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır.”