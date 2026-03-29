NATO, 2026 yılında Ankara’da gerçekleştirilecek zirve öncesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’in fotoğrafına yer verildi. NATO tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi’ne 100 gün kaldı” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca, zirvenin Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirileceğine dikkat çekildi. İlk NATO zirvesinin Türkiye’de 2004 yılında İstanbul’da yapıldığı hatırlatılırken, bu toplantıların müttefik ülkelerin liderlerini bir araya getirerek ittifakın karşı karşıya olduğu kritik konularda karar alma sürecine katkı sağladığı vurgulandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.