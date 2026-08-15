Polonya, Rusya'dan gelen tehditlere karşı NATO'nun doğu kanadını güçlendirme ve askerî kapasitesini artırma çalışmaları çerçevesinde tarihinin en büyük askeri geçit törenine ev sahipliği yaptı.

Sovyetler Birliği'ne karşı 1920 yılında kazanılan Varşova Muharebesi zaferinin yıl dönümüne denk gelen Silahlı Kuvvetler Günü etkinliklerinde konuşan Başbakan Donald Tusk, ülkenin savaştan kaçınmayı hedeflediğini belirterek, "Savaştan yalnızca güçlü, iyi hazırlanmış, gerçekten bağımsız ve egemen olanlar kaçınabilir" ifadesini kullandı.

Varşova'da öğle saatlerinde başlayan törenlerde 60'tan fazla askerî uçak başkent semalarında uçuş yaptı.

ASKERİ TÖRENDE BİRLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin 21 Polonyalı subaya terfi takdim ettiği merasimin ardından, Nawrocki ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz ayrı konuşmalar yaptı.

Konuşmaları takiben Vistül Nehri boyunca düzenlenen ana geçit töreninde yaklaşık 2 bin Polonya askeri ile 300'den fazla askeri araç yer aldı.

Ayrıca Polonya'nın kuzeyindeki Baltık Denizi kıyısında bulunan Gdynia ve Gdańsk kentleri yakınlarında, müttefik ülkelere ait gemilerin de katıldığı ve Başbakan Tusk'un izlediği 20'den fazla geminin yer aldığı bir deniz geçit töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polonya'nın geçmişte sıkça komşularının saldırısına uğradığını hatırlattı. Nawrocki "bağımsızlık ve özgürlüğün bedelini çok iyi biliriz" diye konuştu.

Savunma finansmanı için Avrupa Birliği’nin milyarlarca euroluk SAFE kredi programının kullanımı konusunda hükümet ile yaşanan siyasi görüş ayrılıklarına değinen Nawrocki, ülke güvenliğinin siyasi tartışmalardan üstün olduğunu vurguladı.

POLONYA ORDUSU HIZLA GELİŞİYOR

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana Avrupa'nın en hızlı askeri modernizasyon süreçlerinden birini yürüten Polonya, gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) oranla NATO'daki en yüksek savunma harcamasını yapıyor.

2025 yılında GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 4,7'sini savunmaya ayıran Varşova yönetimi, bu oranı 2026'da yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor.

Geçit töreninde, ABD'den sipariş edilen 32 adet F-35 savaş uçağından Mayıs ayında teslim alınan ilk 3 uçak da sergilendi.

Ülkenin envanterinde ayrıca ABD'den sipariş edilen 96 adet AH-64E Apache helikopteri, yeni denize indirilen ORP Wicher fırkateyni ve İsveç yapımı A26 Blekinge sınıfı denizaltılar yer alıyor.

Mevcut durumda 220 binin üzerinde aktif personelle ABD ve Türkiye'nin ardından NATO'nun en büyük üçüncü ordusuna sahip olan Polonya, 2039 yılına kadar 200 bini yedek olmak üzere toplam asker sayısını 500 bine ulaştırmayı amaçlıyor.