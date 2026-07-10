NATO’YA milyarlar harcayan İktidar, itibardan tasarruf etmeye yanaşmazken halkın yoksulluğu yürek burkuyor. Emekli karnını doyurabilmek için hastalığına ve ileri yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. Bu durumun en açık örnekleriyle İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İstanbul’un Büyükçekmece ve Balıkesir’in Susurluk ilçelerindeki pazar yerlerinde karşılaştı.

Çömez'in Büyükçekmece pazarında karşılaştığı 67 yaşındaki emekli Ahmet Arık, giyim malzemeleri satıyor. Arık, zatürre sonrası akciğerlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle yanında sürekli oksijen ciha- zı taşıyor. Oksijen seviyesi düşüyor ve cihaza bağlanı-

yor. Arık, buna rağmen çalışmayı bırakamadığını belirterek “Yoksa yetmiyor geçinemiyoruz. Zatürre geçirdim. Ondan sonra ciğerlere indi. 20 gün hastanede yattım

yine mecburen pazara geldim” diye konuştu.

Çömez'in Balıkesir Susurluk pazarında karşılaştığı 75 yaşındaki emekli pazarcı ise üç yıl önce gırtlak kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Konuşamadığı için sorulara el işaretleriyle yanıt veren emekli, yaklaşık 22 bin lira emekli maaşı aldığını ancak yetmediğini el işaretleriyle ifade etti. Yaşlı pazarcı, tezgah açmak zorunda kaldığını domates, biber ve fasulye satarak geçinmeye çalıştığını anlattı.

‘YAZIKLAR OLSUN’

Çömez, “Hani sosyal devlettiniz? Hani milletin yanındaydınız? Hani emekliler yılıydı geçen sene? Yetmiş beş yaşında gırtlak kanseri olmuş, konuşamayan, nefes alamayan amcamıza pazarda pazarcılık yapmayı mecbur bırakan, mahkum eden sizlere yazıklar olsun diyorum” diyerek iktidara tepki gösterdi.

67 yaşındaki emekli Ahmet Arık, oksijen tüpüyle çalışıyor

‘20 GÜN HASTANEDE YATTIM MECBUREN YİNE PAZARA GELDİM’

Oksijen tüpüyle çalışan Ahmet Arık, şöyle konuştu: “Yetmiyor geçinemiyoruz. Zatürre geçirdim. Ondan sonra ciğerlere indi. 20 gün hastanede yattım yine mecburen pazara geldim.”

Gırtlak kanseri olan 75 yaşındaki emekli pazarcılık yapıyor

KANSERDEN KONUŞAMIYOR AMA GEÇİNMEK İÇİN TEZGAH AÇIYOR

Gırtlak kanseri ameliyatı geçiren emekli, konuşamamasına rağmen geçimini sağlayabilmek için pazarda tezgah açıyor. 22 bin lira alan emekli, maaşının yetmediğini beden diliyle anlattı.