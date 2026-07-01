Ara zam oranının belli olacağı enflasyon oranı 3 Temmuz’da açıklanacak. İktidar milyonlara artık umut bile vermezken itibara ise milyarlar akmaya devam ediyor. Dün İstanbul Eminönü’nden seslenen emekliler, son olarak NATO zirvesi için harcanan kaynaklara işaret ederek, “Bir tek emekliye gelince bütçede kaynak yok” diye tepki gösterdi.

DİSK’e bağlı Dev Emekli-Sen’in yaptığı eylemde, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinin Emekliler Haftası, 30 Haziran’ın ise Emekliler Günü olduğu hatırlatılarak, “İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz ve ağır politik koşullar göz önüne alındığında, Türkiye’deki emeklilerin ne bir haftayı ne de bir günü kutlayacak durumu kalmıştır” denildi.

‘HAKSIZLIĞA SON VERİN’

Emekliler taleplerini ise şöyle sıraladı: “Kök maaş adaletsizliğine derhal son verilmeli, en düşük emekli aylığı açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek insan onuruna yakışır bir taban ücrete çekilmelidir. Savaş bütçelerine, NATO zirvelerine ve sermaye muafiyetlerine harcanan kaynaklar halka aktarılmalı, sağlıkta ticarileşmeye son verilerek katkı payı olmaksızın, tamamen ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli kamusal sağlık hizmeti sağlanmalıdır.”