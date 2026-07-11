Péter Magyar, Türkiye ziyaretinin ardından tatiline Antalya'da devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan ve tarihi ile turistik noktaları gezen Magyar, ziyaretinin ardından rotasını Antalya'ya çevirdi. Yaz tatilini Akdeniz'de sürdüren Macar siyasetçi, kaldığı otelin havuz başında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Magyar, paylaşımına "Türkiye'den selamlar" notunu eklerken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada ilgi gören paylaşımın ardından Türkiye'deki ziyaretine ilişkin kareler de yeniden gündeme geldi.

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