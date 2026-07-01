Ankara Etimesgut'ta inşası devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yerleşkesi Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, NATO Zirvesi öncesinde düzenlenecek uluslararası bir resepsiyonla sembolik olarak kapılarını açacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapımı süren yeni yerleşkesi Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında temeli atılan karargâh binaları, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde uluslararası askeri heyetleri ağırlayacak.

NATO SAVUNMA BAKANLARINA RESEPSİYON VERİLECEK

İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği karargâh kompleksinin ay-yıldız biçimindeki bölümünde, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan savunma bakanları ve beraberlerindeki heyetler onuruna bir resepsiyon düzenlenecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, yeni yerleşkede organize edilen ilk uluslararası program olma özelliğini taşıyacak.

HAFTALIK BASIN TOPLANTISI YENİ YERLEŞKEDE

Stratejik öneme sahip karargâhtaki hareketlilik resmi kabullerle sınırlı kalmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her hafta perşembe günleri geleneksel olarak düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının da yarın ilk kez bu yeni karargâh binasında icra edilmesi bekleniyor.

15 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait idari binalar ile toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri 1680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak. Bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek.

Alanın önünde yıldız şeklinde karşılama ve sergi salonu binası yer alacak. Farklı mimari yapısının yanı sıra yeni yerleşke beton yapısından siber güvenlik önlemlerine, balistik saldırıdan KBRN tehditlerine kadar inşaat teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak tasarlandı.

Çevre dostu ve akıllı niteliklere ait karargah binaları dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü, teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern ve en fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak.