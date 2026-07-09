NAZLI SABANCI'DAN YENİ HAMİLELİK POZLARI
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı'nın yeni paylaştığı fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görüldü. Takipçileri Sabancı'nın pozlarını adeta beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
İKİNCİ BEBEĞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
İkinci çocuğuna hamile olan Nazlı Sabancı doğum öncesi moral depolamak için Fransa'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Cannes'da tatil yaptı.
Cannes sokaklarında çekildiği pozları sosyal medya hesabından da paylaşan Naazlı Sabancı oldukça neşeli ve formda görüldü. Elini karnına koyarak poz veren Sabancı'nın paylaşımları büyük beğeni toplarken adeta yorum yağmuruna tutuldu.
Geçtiğimiz aylarda Gel Konuşalım programında Ece Erken'e konuşan Hacı Sabancı, ikinci çocuklarının yurt dışında doğacağı yönündeki iddialara net cevap verdi: “Türkiye’de doğacak, hiç farklı bir düşüncemiz olmadı. Alara da burada doğdu.” diye belirtmişti.
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BÜYÜYEN KARNI FOTOĞRAFLARA YANSIDI
Sosyetenin önde gelen isimlerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Fransa'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Cannes'ta stres ve yorgunluk atan Sabancı, karnı burnunda haliyle poz verdi.
Nisan ayında Bebek'te görüntülenen Hacı Sabancı, ''“Ailemizin büyümesi bizler için çok özel bir mutluluk. Güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz. Heyecanla yeni üyemizi bekliyoruz.” diye konuşmuştu.
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