Geçtiğimiz aylarda Gel Konuşalım programında Ece Erken'e konuşan Hacı Sabancı, ikinci çocuklarının yurt dışında doğacağı yönündeki iddialara net cevap verdi: “Türkiye’de doğacak, hiç farklı bir düşüncemiz olmadı. Alara da burada doğdu.” diye belirtmişti.