

Bursalı Nazlı Kayı, Türkiye'nin en zengin ailesine gelin gitti. 2021 yılında Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile evlendi. O günden itibaren magazin gündeminden düşmedi...

Nazlı Sabancı son olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Sabancı, üniversite öğrencisi genç kızların giyim ihtiyaçlarına destek olmak için kendi kıyafetlerini satışa çıkardığını duyurdu.

"Eskiden severek giydiğim ama artık kullanmadığım eşyalarımı paylaştım" dedi.

Öğrencilerin ücretsiz eşyaları seçebileceğini de belirten Nazlı Sabancı'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.