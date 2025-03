NBA’de unutulmaz anlara sahne olan karşılaşmada Chicago Bulls, Josh Giddey’nin son saniyede kendi sahasından attığı inanılmaz üçlükle Los Angeles Lakers’ı 119-117 mağlup etti. LeBron James ve Luka Doncic’li Lakers karşısında son 12 saniyede geri dönen Bulls, NBA tarihine geçecek bir galibiyet aldı.

22 yaşındaki Avustralyalı yıldız Josh Giddey, bitime saniyeler kala takımına galibiyeti getiren üçlüğü kendi sahasından gönderdi. Bu unutulmaz basket, Giddey’nin NBA kariyerindeki ilk “buzzer-beater” (son saniye basketi) olurken, oyuncu karşılaşmayı 25 sayı, 14 ribaund ve 11 asistle tamamlayarak “triple-double” yaptı.

Bulls, bitime 12.6 saniye kala 5 sayı gerideydi. Ancak mucize geri dönüş şu şekilde gerçekleşti:

10 saniye kala Patrick Williams üçlüğü buldu. Ardından Giddey, LeBron James’ten topu çaldı ve Coby White bitime 6 saniye kala skoru eşitledi. Ve son olarak, Giddey kendi sahasından topu gönderdi ve potayı bulan o şut zaferi getirdi!

Josh Giddey, NBA tarihinde Lakers’a karşı hem “triple-double” yapıp hem de son saniyede galibiyet getiren basketi atan ilk oyuncu oldu.

Chicago Bulls, son 11 maçındaki 9. galibiyetini alarak çıkışını sürdürürken; Lakers son 12 maçta 8. yenilgisini yaşadı. Bulls’ta Coby White 26 sayı ve 9 asistle, Kevin Huerter ise 21 sayıyla öne çıktı.

Lakers’ta Austin Reaves 30 sayı ile takımın en skorer ismi oldu. Luka Doncic 25 sayı (4/12 üçlük), 10 ribaund ve 8 asistle mücadele ederken, LeBron James 17 sayı, 5 ribaund ve 12 asist üretse de üç sayı çizgisinden 0/5 ile isabet bulamadı. Lakers, önceki gece LeBron’un son saniye palme basketiyle kazanmıştı ancak bu kez aynı senaryo tersine döndü.

Josh Giddey’nin bu unutulmaz performansı, NBA tarihine altın harflerle yazılırken, Bulls taraftarları adeta çılgına döndü. Giddey’nin “buzzer-beater” üçlüğü sezonun en iyi basketlerinden biri olarak şimdiden gösteriliyor.

BULLS WIN ON AN ELECTRIFYING SEQUENCE



Patrick Williams triple with 10.3 seconds left.

Coby White for the lead with 6.1 seconds left.

Austin Reaves takes the lead back with 3.3 to go.

Josh Giddey hits the #TissotBuzzerBeater.



CLUTCH BASKETBALL AT ITS FINEST! pic.twitter.com/fPwP3IiVM1